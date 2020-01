Börsen reagieren nervös Iranischer Angriff treibt Goldpreis auf nächstes Rekordhoch

An den Börsen zeigte sich die Nervosität infolge des iranischen Angriffs auf US-Stellungen im Irak. Der deutsche Leitindex Dax fiel zur Eröffnung am Mittwoch um 0,7 Prozent auf 13.132 Punkte. Einen ausgewachsenen Krieg befürchte derzeit aber niemand, sagten Börsianer. Daher sei die Kursreaktion vergleichsweise verhalten. Auch die asiatischen Aktienmärkte zogen die neuesten Meldungen aus der Krisenregion nach unten. Am Markt sei die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Nahost-Krise bis hin zu einem neuen Krieg am Golf gewachsen, sagten Analysten. Investoren suchten Zuflucht in sichere Anlagehäfen. In Tokio ging der japanische Leitindex Nikkei mit einem Minus von knapp 1,6 Prozent auf 23.204 Punkte aus dem Handel. In China ging es ebenfalls bergab. Die Börse in Shanghai sowie der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gaben jeweils 1,2 Prozent nach. Die Talfahrt schwächte sich etwas ab, nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Tweet mitteilte: „Alles ist gut!“, sowie „So weit, so gut!“.