Das krisenfeste Depot Gewinn geviertelt? Egal!

VW war am Donnerstag nicht das einzige Unternehmen, das seine Jahresprognose zurücknahm. Auch der Lübecker Konzern Drägerwerk setzte die Prognose aus. Die Beweggründe sind jedoch diametral verschieden. Während VW mit einer unvorhersehbar schlechten Entwicklung kämpft, sind es bei Drägerwerk unvorhersehbar positive Volten, die die Jahresprognose erschweren. Gerade die Nachfrage nach Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken von Drägerwerk sorgt für volle Auftragsbücher. Wie sich das auf Umsatz und Ergebnis niederschlagen wird, will der Konzern mit Vorlage der Halbjahreszahlen im August präzisieren. Drägerwerk kündigte außerdem an, die noch ausstehenden Genussscheine des Unternehmens zurückzukaufen. Das soll langfristig Finanzierungskosten sparen und den Gewinn je Aktie erhöhen – würde aber auch rund 157 Millionen Euro kosten. Der Konzern prüfe, sich dieses Geld durch die Ausgabe neuer Aktien zu besorgen. Das würde den Anteil bestehender Aktionäre am Unternehmen verwässern. An der Börse kam diese Aussicht schlecht an: Die Aktie war, trotz guter Geschäftszahlen, der Tagesverlierer im Depot.