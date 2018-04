Dax aktuell: Dax dürfte leicht im Plus starten – Deutsche Bank im Fokus

Hauptgesprächsthema auf dem Parkett bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump getwittert, er rechne mit Zugeständnissen Chinas. Nach gemäßigteren Tönen hatte sich die Auseinandersetzung zwischen den USA und China am Freitag wieder verschärft. Trump drohte zusätzliche Zölle auf Importe aus China im Volumen von 100 Milliarden Dollar im Jahr an.