Dax aktuell: Dax hält die Gewinne des Vortages

Die Börsen weltweit profitierten gestern von der Hoffnung auf Entspannung, weil US-Präsident Donald Trump per Twitter in Sachen Syrien-Krieg etwas zurückruderte. Stark war gestern die Gegenbewegung an der Börse in Moskau. Der in Dollar notierte russische Leitindex RTS schnellte um 3,8 Prozent hoch. In den vergangenen Tagen war er wegen der Syrien-Krise und verschärfter US-Sanktionen gegen Russland um mehr als zwölf Prozent eingebrochen.