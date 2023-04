Dax-Konzerne Ex-Chefs Rorsted und Diess haben im Dax 2022 am meisten verdient

In Deutschland lohnt es sich am meisten, Chef eines Dax-Konzerns gewesen zu sein. Zwei zurückgetretene Vorstandschefs führen dank ihrer lang laufenden Verträge die Gehalts-Rangliste der 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen im Jahr 2022 an, wie aus einer Analyse der Vergütungsberichte hervorgeht.