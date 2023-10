Dax-Kurs aktuell: Dax kaum verändert zum Handelsstart erwartet

Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex leicht im Plus bei 15.251,69 Punkten geschlossen. Börsianer schwanken momentan zwischen der Hoffnung auf eine Entschärfung des Konflikts in Nahost und einer weiteren Eskalation. „Die Lage in Israel, Konjunktur- und Zinssorgen prägen das aktuelle Geschehen“, sagte Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank.