Dax-Kurs aktuell: Dax steuert auf dritten Gewinntag in Folge zu

Deutliche Verluste verzeichneten am Donnerstag auch andere Börsen in Europa. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 1,32 Prozent tiefer auf 4227,83 Punkten. Kursverluste von 39 Prozent beim Zahlungsabwickler Adyen nach enttäuschenden Halbjahreszahlen hinterließen ihre Spuren. In einem ähnlichen Ausmaß wie in Frankfurt beendeten auch die Leitbörsen in Paris und London den Handel tiefer. In New York verloren die wichtigsten Indizes etwas weniger.