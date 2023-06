Dax-Kurs heute: Dax hält sich knapp unter 16.000 Punkten

Der Dax hat sich zum Handelsstart am Freitag kaum bewegt. Der deutsche Leitindex notierte mit 15.979 Zählern knapp im Minus. Alle Augen sind auf die Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche gerichtet.



„Während die EZB vermutlich ein weiteres Mal an der Zinsschraube drehen und die Leitzinsen um 25 Basispunkte erhöhen wird, ist die Entscheidung bei der Fed nicht so sicher“, schrieben die Analysten der Helaba in einem Kommentar. Viele Investoren setzten bei der Fed zuletzt auf eine Zinspause im Juni.



Unter den Einzelwerten im Dax gehörten in den ersten Minuten Rheinmetall und Airbus mit einem Plus von gut einem Prozent zu den größten Gewinnern. Auf der Verliererseite standen der Duft- und Aromen-Hersteller Symrise, die sich um 2,8 Prozent verbilligten.