Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Hoffnung auf neues Konjunkturpaket stützt die Wall Street

Leicht stützend dürfte sich auch im weiteren Handelsverlauf zudem eine erneut niedrigere Zahl an Neuinfektionen in den USA auswirken. Am Mittwoch wurden zudem US-Konjunkturdaten veröffentlicht: Die Inflation in den USA hat im Juli stärker angezogen als gedacht, was vor allem an höheren Energiepreisen lag. Die Verbraucherpreise stiegen um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet.