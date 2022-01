Erstmals seit Mai 2019 Rendite zehnjähriger Bundesanleihe steigt auf über null Prozent

Im Sog des Ausverkaufs bei US-Bonds werfen Investoren auch deutsche Titel aus ihren Depots. Dies trieb die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe am Mittwoch erstmals seit Anfang Mai 2019 wieder in positives Territorium. Sie rentierte bei plus 0,006 Prozent. Die Rendite der vergleichbaren US-Treasuries stieg wegen der Aussicht auf baldige Zinserhöhungen der Notenbank Fed auf plus 1,884 Prozent.