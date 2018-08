Handelseinigung Deal zwischen den USA und Mexiko beflügelt die Märkte

Die grundsätzliche Einigung über einen neuen Handelsvertrag zwischen den USA und Mexiko hat die Finanzmärkte nach oben getrieben. Der deutsche Leitindex Dax legte leicht zu, am Vorabend hatten in den USA die Nasdaq-Indizes sowie der S&P 500 erneut Rekordwerte erreicht. An den Börsen in Asien hat die vorläufige Einigung ebenfalls für vorsichtigen Optimismus gesorgt. „Die Nachricht vom Deal zwischen den USA und Mexiko hat den Risikoappetit angeregt“, schrieben die Analysten der australischen Bank ANZ in einem Kurzkommentar. Allerdings sei es schwer, daraus etwas abzuleiten auf den Handelsstreit zwischen den USA und China, weshalb weiterhin Zurückhaltung angebracht sei. „Wir glauben, die Kursrally ist nur kurzfristig.“ An der Börse in Tokio schloss der Leitindex Nikkei 0,1 Prozent höher bei 22.813 Punkten.