Investment Live: Aktien haben noch Potenzial nach oben

„Wir haben uns lange gefragt, was Donald Trump wirklich will“, so Afhüppe. „Wir dachten bei America first eher an eine innenpolitische Agenda, die Abschottung gegenüber Ausländern. Doch nun sehen wir, dass er es anders meint.“ America first solle die USA zu seiner alten ökonomischen Stärke zurückführen. Strafzölle sind da nur ein Instrument, Trumps Unternehmensteuerreform ist ein weiteres.