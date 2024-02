Märkte Asien: Fed-Chef Powell lässt Zinshoffnungen der Anleger in Asien platzen

Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell dämpfen am Donnerstag die Hoffnungen der Anleger in Asien auf eine mögliche Zinssenkung im März. Diese sei unwahrscheinlich, sagte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch nach der ersten Sitzung der Währungshüter in diesem Jahr. „Es ist schwer, sich der Fed-Sache als Haupttreiber der heutigen Kursentwicklung zu entziehen“, sagte Kyle Rodda von Capital.com.