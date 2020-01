Mit Index und ETF investieren Fünf Trends für Ihre Anlagestrategie im neuen Jahrzehnt

Neben Technologiebranche und Industrie wird künftig auch die Medizin- und Gesundheitsbranche stark von digitalen Neuerungen profitieren. So werden etwa Medizinroboter immer häufiger eingesetzt, da sie komplexe Informationen in präzise Bewegungen umsetzen können und somit etwa bei Operationen eine gute Hilfe sind. Auch der zuletzt stockende Siegeszug des 3D-Drucks wird sich fortsetzen: Bereits heute werden Implantate wie Zähne, Hüftgelenke oder Knieprothesen mit dieser Technik künstlich hergestellt. Sollte die Forschung an neuartigen Materialien neue biokompatible Stoffe hervorbringen, könnten sogar Organe gedruckt werden.



Auch Markus-Joachim Rolle, Studiengangsleiter für Medizinökonomie an der Rheinischen Fachhochschule Köln, sieht große Veränderungen auf das Gesundheitswesen zukommen: „Die digitale Transformation betrifft Forschung, Krankheitsbegleitung und Therapie sowie strategische und operative Prozesse gleichermaßen“. Große Chancen ergeben sich laut dem Professor vor allem in der Behandlung über räumliche Distanz: „Telemedizin wird in der Patientenversorgung weiter an Bedeutung gewinnen. Die Voraussetzung dafür ist das Internet der Dinge“.