Mit Index und ETF investieren Fünf Trends für Ihre Anlagestrategie im neuen Jahrzehnt

Der dena-Geschäftsführer ist mit dieser Einschätzung nicht alleine. So drängte die Internationale Energieagentur in einem zum G-20 Gipfel in Japan veröffentlichten Report darauf, das Gas verstärkt zu nutzen. Laut dem Bericht steht Wasserstoff der Durchbruch als sauberer Energiespeicher bevor. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sieht in dem Energieträger einen Schlüsselrohstoff, „der unverzichtbar für die erfolgreiche Dekarbonisierung“ vieler Volkswirtschaften sein wird.