Öl: Ölpreise notieren im Plus – dafür gibt es zwei Gründe

Im März hatten die Ölpreise wieder deutlich zugelegt und die Verluste im Februar wieder wettgemacht. In Europa sind heute alle wichtigen Börsen und Märkte wegen des Osterfeiertages geschlossen. Bis zum Öffnen der Märkte in den USA heute Nachmittag rechnen Händler mit einem sehr dünnen Handel. Am Osterfreitag wurde an den Ölmärkten nicht gehandelt.