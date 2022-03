Öl- und Weizenpreise steigen Börsen brechen nach Angriff auf AKW in Ukraine ein

Der EuroStoxx50 gab am Freitag 4,7 Prozent nach. Auch an den US-Börsen ging der Ausverkauf weiter, obwohl der US-Arbeitsmarktbericht überraschend stark ausgefallen war. Die Furcht vor einer nuklearen Katastrophe infolge der russischen Invasion in der Ukraine wachse, stellten Analysten fest. Örtlichen Angaben zufolge nahmen russische Streitkräfte das größte AKW Europas im Südosten der Ukraine ein. Für Verunsicherung sorgte vor allem ein Feuer auf dem Gelände, das laut den ukrainischen Behörden am Morgen jedoch gelöscht werden konnte. „Der Vorfall zeigt, was alles in einem Krieg passieren kann, wie groß die Gefahr für ganz Europa und die Welt ist“, sagte Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Der Westen, sprich die Nato, müsse nicht einmal direkt angegriffen werden, um in den Krieg hineingezogen zu werden.