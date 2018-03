Martin S. Feldstein: Die Folgen der Zinswende in den USA

Die Fed hat nun begonnen, den kurzfristigen Zins anzuheben und erklärt, dass sie diesen Kurs schrittweise in den nächsten Jahre fortsetzen will. Ziel sei ein Zinssatz von knapp drei Prozent im Jahr 2020 und darüber hinaus. Dies bedeutet eine Verdoppelung der Federal Funds Rate – und verschafft den langfristigen Zinsen weiteres Aufwärtspotenzial. Während des vergangenen Jahrzehnts hat die Fed zudem im Rahmen ihrer „unkonventionellen Geldpolitik“, die auf eine Ankurbelung der Konjunktur abzielte, regelmäßig am langfristigen Markt interveniert. Die Fed kaufte Schatzanleihen und mit Hypotheken unterlegte Wertpapiere und erhöhte ihre Bilanz von 900 Milliarden Dollar (2008) auf etwa 4,5 Billionen Dollar heute. Diese Anleihekäufe trieben die Anleihekurse in die Höhe und führten zu einem Rückgang der Anleiherenditen. Die Fed hat nun begonnen, ihre Bilanz zu verkleinern – was den Markt zwingt, mehr Anleihen zu kaufen. Auch dies treibt die Zinsen nach oben.