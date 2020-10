Puma-Großaktionär Kering verkauft Aktien für fast 700 Millionen Euro

Der französische Luxuskonzern Kering will sich von einem fast 700 Millionen Euro schweren Paket von Aktien seiner ehemaligen Tochter Puma trennen. Der Eigentümer von Marken wie „Gucci“ und „Yves Saint Laurent“ warf am Montagabend rund 8,8 Millionen Aktien des fränkischen Sportartikelkonzerns auf den Markt, wie er in Paris mitteilte. Damit würde Kering seine Puma-Beteiligung auf 9,8 von 15,7 Prozent reduzieren. Die beteiligten Banken erklärten, das Interesse der Investoren, die sich an der Übernacht-Platzierung beteiligten, übersteige die Nachfrage. Angepeilt werde ein Preis in der Nähe des Xetra-Schlusskurses von 78,10 Euro. Damit könnte Kering 687 Millionen Euro erlösen. Im Parketthandel fielen Puma aber um 4,3 Prozent auf 75,94 Euro.