Börse: Aktien zwischen Hoffnungslauf und neuen Risiken

Die jüngste Stärke des Euro ist bemerkenswert, weil sie sich trotz der wackligen Lage in Italien durchsetzt. Grund dafür sind neben der insgesamt robusten Wirtschaft in Europa vor allem Spekulationen, dass die EZB früher als angenommen die Zinswende einleiten könnte. Am Kapitalmarkt vollziehen die Renditen schon einen klassischen Aufwärtstrend. Nach dem Zinstief Anfang Dezember bei 0,30 Prozent ging es mit den Renditen für zehnjährige Bundesanleihen dynamisch nach oben bis auf 0,75 Prozent. Seit Mitte Februar läuft eine kurze Korrektur, in der sich die Anleihekurse bei geringem Volumen zaghaft erholten. Die Rendite ging leicht auf 0,67 Prozent zurück. Die übergeordnete Dynamik der Zinssätze indessen zeigt weiterhin nach oben. Ginge es nach klassischem Muster weiter, könnte die Rendite der Bundesanleihen noch in diesem Frühjahr die Marke von einem Prozent erreichen, wie schon im Frühjahr 2015.