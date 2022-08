Auch die Renditen für Bundesanleihen ziehen wieder an: Allein in diesem Monat sind sie von 0,69 Prozent auf 0,99 Prozent gestiegen. Der Anleiheindex Rex, in dem die Kurse der hierzulande wichtigsten öffentlichen Anleihen stecken, hat den seit Mitte Juni laufenden Aufwärtstrend sogar schon leicht gebrochen. Auch wenn an den Anleihemärkten damit noch lange keine Zinspanik herrscht, signalisieren die Bonds, dass die nachhaltige Aufwärtsbewegung der Renditen, die im Herbst vergangenen Jahres begann, mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht vorbei ist. Und so könnte die US-Notenbank Fed auf ihrer nächsten Sitzung am 21. September die Leitzinsen durchaus wieder deutlich anheben, wahrscheinlich um 0,5 Prozentpunkte.