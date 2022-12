Die Aussicht auf eine weniger harte Geldpolitik in Amerika hat an den Weltbörsen noch einmal zu einem Kursfeuerwerk geführt. Fed-Chef Jerome Powell hat nach vier Zinserhöhungen von jeweils 0,75 Prozentpunkten nun für Mitte Dezember eine Erhöhung um nur noch 0,50 Prozentpunkte angedeutet. Hintergrund ist eine Inflationsentwicklung in den Vereinigten Staaten, die seit Mitte des Jahres langsam zurückgeht. Der Dow Jones ist deshalb bis auf 34.664 Punkte gestiegen, das ist der höchste Stand seit April; der Dax hat mit 14.593 Punkten bisher sein Hoch vom Juni fast erreicht. An der Technologiebörse Nasdaq kam der Index der 100 führenden Aktien bis in den Bereich um 12.000 Zähler, ist damit also noch weit vom August-Hoch bei 13.667 Punkten entfernt.