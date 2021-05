Riedls Dax Radar Gegen die Zinsangst: Neue Favoriten für wackelige Börsen

Eine Alternative für wechselwillige Technologieinvestoren ebenso wie für risikofreudige Anleihekäufer ist die Münchener Rückversicherung. Auf 2,8 Milliarden Euro hat die Münchener Rück nach dem starken ersten Quartal ihr Gewinnziel für 2021 hochgesetzt. Das erste Quartal begann mit 589 Millionen Euro Nettogewinn, plus 166 Prozent. Allerdings müssten, um die Prognose zu erfüllen, die weiteren Quartale noch besser ausfallen; leicht wird das nicht. Das Kapitalanlageergebnis der Münchener wird unter Druck bleiben, weil Neuanlagen trotz erhöhtem Zinsniveau nicht soviel einbringen wie auslaufende, ältere Wertpapiere. Sollte es zu einer längeren Korrektur an den Aktienmärkten kommen, bekämen das die Münchener zu spüren, da sie zudem gerade ihre Aktienquote ein Stück hochgesetzt haben. Und ob nicht wieder Naturkatastrophen die Rechnung so stark belasten wie im ersten Quartal, ist eine offene Frage. Allerdings, selbst wenn am Ende nur 2,5 Milliarden Euro bleiben sollten, dürfte die Dividende steigen und die wegen Corona ausgesetzten Aktienrückkäufe könnten wieder einsetzen. Die Münchener Rück ist eine Daueranlage im Dax, die sich für Einsteiger besonders bei Rückschlägen lohnt. Aktuell könnte das im Bereich 230 bis 200 Euro der Fall sein; in diesem Kursbereich kam es in den vergangenen Jahren mehrmals zu Konsolidierungen.