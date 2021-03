Riedls Dax-Radar Letzte Hoffnung gegen den Zinscrash

Zu viel sollte der Dax in einem solchen Szenario aber nicht an Boden verlieren. Ein erstes Warnsignal wäre ein Unterschreiten der Marke von 13.800 Punkten auf Schlusskursbasis. Bei 13.700 Punkten verläuft der Trend der Tiefspitzen seit Dezember, bei 13.400 Punkten lag das Korrekturtief Ende Januar. Etwas darunter liegt die 200 Tagelinie, die aktuell bei 13.030 verläuft und in einigen Wochen den Bereich 13.200 bis 13.300 Punkte erreichen dürfte. Bis in diese Kurszone reicht der maximale Spielraum, der zum Szenario der Umorientierung im Dax passt. Sollten die Verluste – wider Erwarten – doch größer ausfallen, wird es mit einer Marktkorrektur von wenigen Wochen dann nicht mehr getan sein.



