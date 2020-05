An den Börsen findet derzeit ein Kampf statt, der weit über das übliche Hin und Her von Optimisten und Pessimisten hinausgeht. Am Donnerstag vergangener Woche (14. Mai) war es wieder soweit. Um Punkt 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit, als die Börsen in Europa und in USA über den Terminhandel schon einen schweren Abschwung hinter sich gebracht hatten, traten an den US-Märkten plötzlich mächtige Käufer auf. Unter hohen Umsätzen gelang es ihnen, den Dow Jones im wichtigen Kursbereich um 23.000 Punkten aus dem Stand zu drehen. Am Ende des Tages schafften sie es, den Markt von 22.790 auf 23.625 nach oben zu ziehen, ein Plus von 835 Punkten im Tagesverlauf.