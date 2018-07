Weil die Autohersteller im vergangenen Jahr Rekordergebnisse eingefahren haben und der Jahresstart nicht schlecht ausfiel, ist das Enttäuschungspotenzial groß. Das ist auch der Grund dafür, dass Bewertung und Dividendenrendite hier mittlerweile verdächtig gut geworden sind. Noch immer rechnen Analysten damit, dass Daimler in diesem Jahr je Aktie 9,20 Euro und im nächsten Jahr 9,40 Euro verdienen werde. Das wäre bis auf einen leichten Dämpfer praktisch Rekordniveau - als ob es den Handelskrieg, den Abgasskandal, die wacklige Konjunktur und den Paradigmenwechsel in der Branche hin zum E-Auto nicht gäbe.



Der Dax hat die jüngste Verschärfung des Handelskriegs bisher vergleichsweise gut überstanden. Nach 1100 Punkten Verlust binnen zwei Wochen hat er zwischen 12.200 und 12.400 Punkten einen kleinen Boden gebildet, den er am Donnerstag (5. Juli) sogar mit einem Kaufsignal nach oben verlassen hat. Prinzipiell ist es ein gutes Zeichen, wenn Märkte in unsicheren Zeiten sogar zulegen.