Dem Dax zugutekommt nun auch die wiedererwachte Stärke seiner in der Gewichtung führenden Technologieaktien. SAP ist nach Vorlage der Quartalszahlen zunächst noch einmal unter die Marke von 120 Euro gesunken, konnte sich von diesem Rutsch aber wieder erholen. In den Augen vieler Börsianer fehlt es SAP derzeit an ungebremster Wachstumsfantasie, die etwa Überflieger wie Nvidia versprühen. Andererseits könnten sich in dieser verbreiteten Skepsis langfristige Anlagechancen verbergen – die SAP natürlich weiter mit substanziellen Zahlen untermauern muss. Immerhin, der jüngste Dreh über 120 Euro ist ein gutes Signal, nach dem SAP-Aktien in diesem Jahr durchaus wieder zu ihren Rekordkursen um 140 Euro klettern könnten.