Wahrscheinlich war deshalb auch zuletzt die Enttäuschung über die EZB so groß, weil sie in diesem Umfeld eben nicht schon wieder expansiver geworden ist. Dabei hat sie, immerhin, die Zinswende auf der Zeitachse verschoben; dieses Mal bis 2020. Am Zuge wäre jetzt die Fed. Sollten sich in Amerika die Schwächesignale bestätigen, dürfte es im dritten Quartal eine Zinssenkung geben. Weitere Senkungen könnten bis 2020 folgen.



So, wie die Anleihemärkte und die Rohstoffe frühzeitig und heftig die eintrübende Konjunktur vorwegnehmen, ist dies auch auf den Aktienmärkten der Fall. Und das trifft nicht nur sensible Branchen wie die Halbleiter, sondern die ganze Breite der konjunkturempfindlichen Werte: Von den Fahrzeugen, über die Chemie bis hin zu Maschinen und Stahl. Alle zyklischen Aktien im Dax (BASF, BMW, Daimler, Volkswagen, Continental, Covestro, Thyssenkrupp) pendeln derzeit um mittelfristige Tiefpunkte. Auch Henkel gehört derzeit in diese Kategorie, denn – im Gegensatz zum haussierenden Konkurrenten Beiersdorf – haben die Düsseldorfer mit ihrem Kerngeschäft Klebstoffe einen ausgeprägten konjunkturellen Touch.