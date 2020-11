Rocket Internet Oliver Samwers neuester 270-Millionen-Beutezug

Und mancher hat jetzt die Hoffnung, dass vielleicht ein paar akribisch arbeitende Hedgefondsmanager Oliver Samwer Druck machen könnten. Bislang hat sich allerdings nur ein Hedgefonds aus der Deckung gewagt. Weil ihm über drei Prozent an Rocket Internet gehören, musste der New Yorker Hedgefonds „683 Capital Partners“ die Position melden. Hinter dem eher kleinen Hedgefonds steht Ari Jonathan Zweiman. Der 48-Jährige hat 683 Capital Partners im Jahr 2006 gegründet. Zweiman soll laut LinkedIn in Yale, Stanford und Harvard studiert haben, war Praktikant bei Lehman Brothers und hat als Investment Analyst und Fondsmanager gearbeitet. In den Jahren von 2013 bis 2018 habe sein Hedgefonds jährlich im Schnitt über 20 Prozent gewonnen, heißt es in Szene-Publikationen. Da er mit dem Online-Gebrauchtwagenhändler Carvana in ein sehr schnell wachsendes US-Unternehmen investiert hat, wird er auch in diesem Jahr erfolgreich sein. Der Carvana-Aktienkurs hat sich seit Januar verdoppelt.