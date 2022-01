Stablecoin Wie PayPal Facebook aus dem Kryptoreich fernhalten will

„Für PayPal wäre es technisch keine Schwierigkeit, den Stablecoin zu lancieren“, so Geiseler. Das Problem liege an anderer Stelle: bei den Regulatoren. Als Facebook seine Krypto-Pläne kundtat, hagelte es harsche Kritik seitens Politik und Finanzregulatoren. Das Geldmonopol sei eine Aufgabe der Staaten und nicht privatwirtschaftlicher Unternehmen. Facebook dürfe keine Zentralbank werden, so das einhellige Echo. Krypto-Berater Geiseler sieht in dem Umgang Facebooks damit den Hauptgrund für das Scheitern Diems: „Facebook hat versucht, sein Libra-Projekt an den Regulatoren vorbei zu realisieren.“