Ein stabiler USD/RMB-Wechselkurs wäre also für die USA und China das bevorzugte Szenario. Diese Stabilität müssten beide Staaten allerdings teuer bezahlen: Denn um den RMB gegen eine Abwertung zu stabilisieren, wird China die einst angehäuften USD verkaufen und RMB kaufen müssen. Um dies zu ermöglichen, müssen zuerst die US-Staatsanleihen verkauft werden, in denen die USD angelegt wurden – mit erheblichen Auswirkungen auf die globalen Märkte. Denn China ist der größte ausländischen Gläubiger der USA und hält aktuell über eine Billion US-Dollar in US-Staatsanleihen. Ein massiver Abverkauf würde deren Preise in den Keller purzeln und die US-Kapitalmarktzinsen in die Höhe schnellen lassen. Das wiederum würde die Finanzierbarkeit des überbordenden US-Haushaltsdefizits in Frage stellen.