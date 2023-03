Und pragmatisch könnte es weitergehen. Sunak kämpft nämlich gegen eine ganze Reihe an Problemen in seinem Land an, die schnellsten einer Lösung bedürfen. Denn seit Austritt Großbritanniens aus der EU droht das Land an chronischer Wachstumsermüdung zu erkranken. Während 2021 und 2022 noch ganz im Zeichen der Coronapandemie standen und nur ein verzehrtes Bild liefern, könnten im laufenden und im kommenden Jahr die negativen Folgen des Brexit voll durchschlagen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet zum Beispiel für 2024 nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent – und das wäre das schwächste Wachstum aller G7-Staaten.