So abgenutzt es anmuten mag, aber das Sprichwort „Getrunken und gegessen wird immer“ gilt also auch an der Börse immer noch, schließlich wollen knapp acht Milliarden Menschen auf der Erde mit Nahrungsmitteln versorgt werden. Abseits von Plattitüden bietet die Nahrungs- und Lebensmittelbranche aber durchaus auch neue Impulse. Neben den bereits bekannten Potenzialen, die das Wachstum der Weltwirtschaft bietet, etwa den zunehmenden Wohlstand der Schwellenländer – kleine Randnotiz: Delivery Hero wächst in Lateinamerika stärker als in Deutschland –, ist es aber nicht nur die Art, wie wir ans das Essen gelangen, es ist auch die Nahrung selber.