Schließlich hat selbst der große Mann des Value Investings, Warren Buffett, seine Meinung in diesem Punkt scheinbar geändert. Jüngst ließ das „Orakel von Omaha“ verlauten, dass es am liebsten 100 Prozent an Apple halten würde – obwohl Buffett mit bereits rund 250 Millionen Anteilscheinen beileibe jenseits dessen ist, was man als Kleinaktionär bezeichnen könnte. Und obwohl er vor wenigen Jahren noch der Meinung gewesen war, er würde nie in ein Unternehmen wie Apple investieren. Dass er sich eigentlich gar nicht widerspricht – Buffett hat seine Meinung nicht geändert, vielmehr hat Apple sich schlichtweg vom Growth- zum Value-Titel verändert –, sei geschenkt. Fakt ist, dass sich an der Börse selbst die hartnäckigsten Fans der Old Economy längst der Technologieindustrie zugewandt haben. Privatanleger sollten da auch nicht länger von der Seitenlinie zuschauen.