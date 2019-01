Ab 1,49 Prozent Zinsen Welche Banken die besten Ratenkredite bieten

Finanzexperte Herbst vergleicht das mit dem Coca-Cola-Rezept: Jeder hat eine ungefähre Vorstellung davon, welche Zutaten drin sind, doch die Gewichtung bleibt ein Geschäftsgeheimnis. Natürlich schauen sich Bankberater in der Regel die bei der Auskunftei Schufa gespeicherte Einstufung eines Kunden an, prüfen die letzten Kontoauszüge und verschaffen sich einen Überblick über Beruf und Familienstand. Auch wenn die Details des Bonitätschecks Bankgeheimnis bleiben, kann sich jeder potenzielle Schuldner an den Fingern abzählen, dass kinderlose, verbeamtete Doppelverdiener-Ehepaare bestimmt in einer höheren Bonitätsklasse landen als etwa arbeitslose Alleinerziehende oder Selbständige, die noch ihren Gründerkredit abstottern.