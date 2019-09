Allianz Global Wealth Report 2019 „Die Deutschen sparen mit Macht gegen die Zins-Dürre an“

Die gute Konjunktur in Deutschland hingegen hat auch voriges Jahr das Geldvermögen steigen lassen, nämlich um 2,2 Prozent auf 6,2 Billionen Euro. Mit der Rekordsumme von 244 Milliarden Euro an Ersparnissen wurden die Verluste an den Börsen von etwa 110 Milliarden Euro der Allianz zufolge mehr als wettgemacht. Damit gehörte Deutschland zu den wenigen europäischen Ländern, die einen Zuwachs erzielten. Und das trotz der Zinsflaute.



Schließlich bekommt der deutsche Sparer auf Sparbuch, Tagesgeld- oder Festgeldkonto keine nennenswerten Zinsen mehr. Manche Geldhäuser erheben gar bereits Strafzinsen und geben damit den Druck weiter, den sie selbst von der Europäischen Zentralbank (EZB) erhalten. Um Sparer zu entlasten, plädiert Allianz-Ökonom Heise deshalb für eine Erhöhung des Sparerfreibetrages auf Zinsen aus Kapitalerträgen.