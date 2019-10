Anlagestrategie Wie Privatanleger ihr Wertpapierdepot richtig strukturieren

Der Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank rät risikofreudigen Anlegern aktuell einen Aktienanteil von 75 Prozent ins Portfolio zu nehmen. Dafür empfiehlt er Wertpapiere aus den USA, Europa und Asien. 17 Prozent sollten laut Stephan in Renten, also festverzinslichen Bonds, vor allem aus Amerika investiert werden. Die restlichen acht Prozent solle man in Rohstoffe anlegen.