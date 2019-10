Anlagestrategie : Wie Privatanleger ihr Wertpapierdepot richtig strukturieren

Als unerfahrener Anleger ist es naheliegend, professionellen Rat hinzuzuziehen. Allerdings empfiehlt sich das nur in Ausnahmefällen: Eine unabhängige Beratung durch einen Bankberater ist wegen dessen Beteiligung an den Provisionen der vermittelten Produkte kaum möglich. Fondsmanager hingegen verlangen hohe Gebühren für Einstieg und Verwaltung des Portfolios, sodass nach ihrer Bezahlung der Vergleichsindex, an dem sich viele Fonds orientieren, im Durchschnitt höhere Renditen gebracht hätte. Zwar gibt es unabhängige Berater, für ihre Expertise verlangen sie jedoch, anders als die zuvor genannten, ein Honorar.