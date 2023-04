Bankenbeben Drei Gründe, warum eine große Bankenkrise möglich bleibt

Erstens: Das „too big to fail“-Problem ist auch 15 Jahre nach der Finanzkrise noch immer nicht gelöst. Es gibt weiterhin Banken, die so groß sind, dass der Staat sie retten muss. Credit Suisse hat in den vergangenen Jahren so viele Fehler gemacht und so viele Skandale ausgelöst, dass jedes andere Unternehmen, so es keine Bank ist, schon längst zerschlagen worden wäre. In den USA wurde die angeschlagene Silicon Valley Bank zwar geschlossen, die Investoren wurden mit ihren Einlagen jedoch komplett gerettet. Ein falsches Signal.