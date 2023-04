Powell hat signalisiert, dass sich die Fed von Wirtschaftsdaten leiten lässt und dabei von Sitzung zu Sitzung vortasten will. Die Zinserhöhungen haben bereits Auswirkungen auf die US-Wirtschaft. Der Dienstleistungssektor hat an Schwung verloren, die Industrie leidet und die Bankenkrise verunsichert Verbraucher und Märkte. In den USA geht die Sorge vor einer Rezession um. Eine weitere Zinserhöhung gilt zwar als wahrscheinlich. Wie stark die Fed aber an der Zinsschraube dreht, bleibt ungewiss. Das Schicksal des Bitcoin liegt also vorerst weiter in den Händen der Fed.