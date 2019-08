Börsengang deutscher Erfolgs-Software Permira will mit Teamviewer an der Börse Kasse machen

Nun, fünf Jahre später, will Permira Teamviewer an die Börse bringen. Wie Teamviewer am Mittwochmorgen offiziell mitteilte, ist bis Ende 2019 die Notierung im geregelten Markt der Frankfurter Börse, dem sogenannten Prime-Standard-Segment, geplant – wenn denn das Börsenumfeld mitspielt. Dabei werden der Mitteilung zufolge voraussichtlich nur Aktien aus dem Besitz von TigerLuxOne an die Börse gebracht, eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien ist offenbar nicht vorgesehen. Unter dem Strich geht es beim Börsengang also für Permira primär darum, die Beteiligung zu Geld zu machen.