Der kleine Finanzdienstleister Penta, ein Anbieter digitaler Geschäftskonten für Unternehmen, hat sich den Spaß gemacht, mal auszurechnen, von welcher Währung es das meiste bzw. das wenigste Bargeld gibt. Umgerechnet in Euro gibt es in absoluten Zahlen die größten Bargeldsummen erwartungsgemäß in US-Dollar, der auch in vielen Ländern als Zweitwährung beliebt ist. Insgesamt sind 1,4 Billionen Euro in baren US-Dollar im Umlauf. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA beträgt der Anteil jedoch gerade mal acht Prozent. Da liegt der Bargeldanteil in der Euro-Zone mit elf Prozent, in Summe 1,2 Billionen Euro, schon deutlich höher. Der Durchschnitt aus 95 Währungen liegt laut Penta gemessen am BIP bei neun Prozent. Damit gibt es überdurchschnittlich viele Euro, aber unterdurchschnittlich viele Dollar.

Noch viel mehr Bargeld im Verhältnis zum BIP gibt es überraschenderweise in Japan. Mehr als 20 Prozent von Japans Wirtschaftsleistung sind als Bargeld im Umlauf. Noch höher ist die Quote nur in Algerien und Marokko.