Finanzbildung für Teenager Diese Finanz-Expertin setzt auf die 50-30-20-Regel

Finanzwissen und Geldanlage sind an den Schulen häufig kein Thema. Eltern müssen die Dinge selbst in die Hand nehmen, und das möglichst früh, denn Sparen und Ausgeben können schon kleinere Kinder lernen. Wenn die Kinder älter werden, wird das Thema komplexer. Der Ratgeber „Miss Money – Was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten“ von Magdalena Sporkmann richtet sich an Mädchen im Teenageralter und soll ihnen helfen, klug mit Geld umzugehen. Es geht nicht allein darum, schnell die Million Euro an der Börse zu machen, sondern auch um gesellschaftliche Ziele. Sporkmann wurde jüngst für ihr Engagement von der Vereinigung der FinanzFachFrauen als „Geldverbesserin 2023“ ausgezeichnet.