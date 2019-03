Fondskosten So drücken Anleger gezielt ihre Fondskosten

Berater und auch Onlinebanken gehen ja nicht leer aus, wenn sie auf die Kaufgebühren verzichten, weil sie auch noch die jährlich an sie fließenden Abschlussfolgeprovision bekommen. Sie können ein Drittel und mehr von den jährlichen Gesamtkosten eines Fonds ausmachen. Die Fondsgesellschaft leitet die im Volksmund auch Kickbacks genannten Provisionen aus ihrer Verwaltungsvergütung an die Banken weiter. Die Höhe der Zahlung wird dem Anleger jetzt jährlich mitgeteilt. Unter dem Punkt „Kosten für Wertpapierdienstleistungen“ bekommt der Anleger in der jährlichen Information einen genauen Überblick, was sein Berater oder seine Bank an ihm verdienen. Der jährliche Obolus ist eine Art Belohnung dafür, dass der Berater den Kunden motiviert, den Fonds zu behalten. Weil hier das Risiko besteht, dass der Berater weniger an das Wohl des Kunden als an seine Bestandsprovision denkt, sehen Anlegerschützer diese Prämien kritisch. Im europäischen Ausland sind sie zum Teil sogar verboten