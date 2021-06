Stehen uns damit schon Maßnahmen bevor? Ich glaube nicht. Eine tatsächliche Reduktion des monatlichen Kaufvolumens der US-Notenbank Federal Reserve Bank, kurz „Fed“, dürfte noch nicht in diesem Sommer kommen, die öffentlich geführte Diskussion darüber sowie über die Taktung und den Start dieser Reduktion sollte aber stattfinden. Wie die Fed voranschreitet, sollte sich so in diesem Sommer herauskristallisieren. Ob schon auf einem der nächsten Fed-Meetings oder aber dem von der Kansas-City-Fed veranstaltetem Notenbanken-Symposium in Jackson Hole Ende August, wird sich zeigen, ich tendiere zu dem letzteren.



Die verschiedenen Flügel der Fed haben sich schon in Stellung gebracht: Auf der an den Finanzmärkten als „hawkish“ oder Falken bezeichneten Seite (meine „Übersetzung“: hawkish = weniger geldpolitischer Stimulus) forderte beispielsweise der regionale Fed-Präsident Kaplan eine Reduktion des zinssenkenden Impulses für Immobilienfinanzierungen. Fed-Vizepräsident Quarles sprach von der Notwendigkeit, über die Rückführung der Anleihekäufe zu diskutieren und die regionale Fed-Präsidentin George forderte, die Inflation dürfe nicht verharmlost werden.