Globale Vermögensstudie 2023 gibt es 400 Billionen Dollar Privatvermögen

Im Wesentlichen sind die Vermögenszuwächse auf Immobilien- und Finanzvermögen zurückzuführen. Während in den USA vor allem der Kapitalmarkt, also Wertpapiere, für das dicke Vermögensplus sorgte, waren in Europa, vor allem in Deutschland und Frankreich, die steigenden Immobilienpreise der Hauptfaktor für den Vermögenszuwachs. Das gilt, abgesehen von Nordamerika, im Grunde für alle Regionen der Erde.