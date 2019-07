HSBC-Nachhaltigkeitschef „Wir Banken haben unsere Rolle in der Gesellschaft verloren“

Lohnt sich solch eine große Investition für eine ungewisse Zukunft überhaupt?

Europa hat den digitalen Wandel schon so gut wie verpasst. Wir haben jetzt die Chance, nachhaltige Industrien für die Zukunft zu bauen. China macht das sehr aggressiv. Es hat einen klaren Plan, diese Industrien zu dominieren. China hat erkannt, dass das Elektroauto das Auto der Zukunft ist. Das sind Themen, die Europa treiben kann und treiben sollte. Die EU hat sich als Vorreiter in Sachen Klimaschutz etabliert. Die Wirtschaft in 15 Jahren wird anders aussehen als heute. Ich möchte lieber in einer Region leben, die die neuen Industrien baut, als in einer Region, die in zehn Jahren sagt: Mist, das haben wir schon wieder verpasst.