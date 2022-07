Kryptowährungen Der Bitcoin ist ein unkalkulierbares Spekulationsobjekt

Keine Anlageklasse ist so volatil und unberechenbar wie Kryptowährungen. Wenn Analysten Kursprognosen zu Aktien herausgeben, orientieren sie sich an realwirtschaftlichen Fundamentaldaten. Die gibt es bei Bitcoin und Co. schlicht nicht. Das weiß die Deutsche Bank auch selbst: Sie begründet ihre Prognose damit, dass sich der Aktienmarkt im Jahresverlauf erholen dürfte. Und weil sich die Kurse von Kryptowährungen ähnlich entwickeln wie die Kurse von Technologieaktien, dürfte es für den Bitcoin bergauf gehen.