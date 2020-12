Langes Verfahren erwartet Betrugsprozess um PIM Gold beginnt

Die Altersvorsorge futsch, riesige Anlagevermögen weg: Gold übt seit jeher eine Faszination auf die Menschen aus. Dumm nur, wenn Hunderte Kilogramm bezahlter Barren des Edelmetalls nicht dort sind, wo sie sein sollen. Genau das wirft die Staatsanwaltschaft zwei früheren Verantwortlichen des insolventen Goldhändlers PIM aus dem hessischen Heusenstamm vor. Ab diesem Dienstag müssen sich die 49 und 52 Jahre alten Männer vor dem Landgericht Darmstadt verantworten. Der Hauptvorwurf: Schwerer Betrug. In dem langwierigen Verfahren geht es um viele Millionen Euro, die Tausende Anleger wohl abschreiben können. Es geht auch um Verträge für den Kauf von rund drei Tonnen Gold, das den Vorwürfen zufolge in diesem Umfang wohl nie in irgendwelchen Tresoren gelagert war.