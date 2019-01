Ökonomendebatte Haben die Zentralbanken die Welt gerettet?

Sollte die Wirtschaft in den nächsten Jahren wieder in die Krise geraten, werde die Notenbank nicht zögern erneut Staatsanleihen in großem Stil zu kaufen, ist Bernanke überzeugt. Dass es immer wieder zu Krisen komme, sei eine Folge der Fristentransformation, also des Zusammenwirkens von kurzfristigen Einlagen und langfristige Krediten in den Bankbilanzen, so Bernanke.



Geithner verteidigte die damalige Entscheidung, die systemrelevanten Banken mit Steuergeldern zu rekapitalisieren, auch wenn dies der Politik den Vorwurf einhandelte, die Banken zu retten, während Millionen Häuserbesitzer wegen Zahlungsschwierigkeiten ihre Immobilien verloren. Mittlerweile verfügten die Banken zwar über mehr Eigenkapital. Wichtiger aber sei, dass Regierung und Zentralbank jederzeit bereit stünden, das System notfalls mit Steuergeld und frisch gedrucktem Geld zu retten.



Die wahre Ursache der Finanzkrise von 2008 aber erwähnten die Notenbanker und Finanzminister auf dem Podium in Atlanta nicht: Das Fiat-Geldsystem, das es der Zentralbank und den Geschäftsbanken erlaubt, Geld und Kredit aus dem Nichts in die Welt zu bringen und den Zins nach Gusto zu manipulieren. Ein solches Eingeständnis war auch nicht zu erwarten. Denn es liefe auf die Forderung hinaus, das Fiat-Geldsystem durch ein voll gedecktes Geld zu ersetzen, das – wie Gold – nicht beliebig vermehrbar ist.